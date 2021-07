Alejandro Bodart presenta a los candidatos jóvenes del MST para la interna del Frente de Izquierda

“Elegimos la costanera para presentar nuestra lista porque como ecosocialistas defendemos los espacios verdes, a la vez que rechazamos las políticas de privatización de tierras públicas y de cementación indiscriminada. Lo que hace falta en la Provincia y en todo el país no es más especulación inmobiliaria privada, sino un amplio plan de construcción de viviendas populares para dar techo y empleo”, agregó el dirigente del MST.

Bodart declaró: “En nuestras listas llevamos una fuerte presencia de la juventud, no sólo para denunciar la falta de perspectivas sino para proponer las medidas que hacen falta y porque además son la fuerza transformadora que la política necesita. Nuestro proyecto es un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil, con becas para terminar la secundaria y un programa masivo de primer empleo sin precarización laboral”.