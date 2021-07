Mejora Mario Ishii y ya evalúan darle el alta en poco tiempo

El intendente de José C. Paz.

De no mediar complicaciones, se estima que el intendente de José C. Paz podría recibir el alta pronto, para continuar con la recuperación en su casa.

El estado de salud del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, presentó notables mejoras en las últimas horas. Los médicos que lo atienden, encabezados por el secretario de Salud municipal, Celestino Saavedra, ya trabajan en la recuperación del alcalde paceño tras estar grave por coronavirus.

