Santilli visitó San Isidro y aseguró que “la gente valora y elige la gestión de Posse”

Acerca de la lista de precandidatos a concejales de Juntos en San Isidro que acompañará a Santilli, sostuvo: “Representa la fuerza de la gestión, que desde antes ya estaba preparada para la situación que fuese para cuidar a nuestros vecinos en todas las etapas de la vida. Con todo un sistema de salud con tres hospitales municipales, 14 centros de atención primaria para tener buenos resultados sanitarios; con una coordinación desde lo social para trabajar en la calle con la salud y asistir a los vecinos para que no pierdan la calidad de vida; y con una inspección para interpretar los decretos nacionales y provinciales y elaborar protocolos para que funcione la actividad económica”.

El jefe comunal coincidió con Santilli: “Nos une la gestión, esa experiencia de trabajar, de conformar equipos, y de cercanía con los vecinos. La gente quería que nos juntáramos, cuadró muy bien este armado por eso. Somos un espacio amplio con integrantes de todos los partidos de la coalición. Las PASO deben ser para que todos podamos crecer, no para lastimarnos”.