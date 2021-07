Lucas Ghi presentó a los candidatos y candidatas del Frente de Todos en Morón

Durante el acto, tomó la palabra la postulante a ocupar un lugar en el Concejo Escolar, Ana María Domínguez: “Estoy muy orgullosa de la construcción que logramos en Morón, del cierre de listas maravilloso que tuvimos. Veníamos con muchas ilusiones, veníamos con muchos proyectos y nos atravesó la pandemia, eso no nos paró, al contrario, decidimos salvar las vidas de la mayor cantidad de argentinos. Tenemos que tratar de llegar hasta el último vecino para llevarles nuestra propuesta”.

Por su parte, la precandidata que encabeza la lista, Leticia Guerrero, destacó que la conformación de la propuesta “refleja un gran equipo de trabajo que es el que se encargó de asumir el gobierno, de gestionar y quienes creemos que somos la mejor propuesta para Morón”. “Somos quienes, con Lucas adelante, estamos siempre del lado de quien más lo necesita, tenemos la propuesta más justa, más sensible y somos la única propuesta transfeminista para Morón”, enfatizó.

El evento virtual estuvo abierto a militantes, vecinos, vecinas y las organizaciones que forman parte del Frente de Todos y que reunió alrededor de mil participantes. También dijeron presente el titular de Acumar y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella; la diputada nacional Mónica Macha; el presidente del Concejo Deliberante local, Jorge Laviuzza; y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.