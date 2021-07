Zamora en Don Torcuato: “Seguimos interviniendo el espacio público para que la comunidad tenga lugares de calidad”

No fue un buen día para.

Rubén, vecino de la zona, manifestó su agradecimiento hacia la gestión municipal por la obra y agregó: “Me parece algo muy bueno lo que hicieron porque era un lugar apagado y triste. Para los chicos es algo maravilloso porque pueden venir a jugar y divertirse”. En tanto, Norma, dijo: “Hacía mucha falta una plaza de esta calidad. Antes debíamos ir a otro lado para que los niños y niñas se puedan divertir y ahora ya no va a ser necesario. Estoy muy contenta”.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora expresó: “Este es un espacio que cuenta con mucha calidad para el disfrute las familias. Como parte del cuerpo legislativo del Honorable Concejo Deliberante me pone muy contenta que los vecinos y vecinas me trasmitan su alegría. Sin dudas que este proyecto que encabeza el intendente Julio Zamora es para llevar progreso y desarrollo a cada barrio de Tigre”.