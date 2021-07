Creció casi 10 por ciento el consumo con las tarjetas de Banco Provincia

Hay otro indicador fundamental del crecimiento de los medios electrónicos de pago que no aparece reflejado en el IBP Consumo, las compras realizadas con Cuenta DNI. En junio, la billetera digital de Banco Provincia registró pagos por 3160 millones de pesos a través de más de dos millones de operaciones de compras en comercios, pagos de impuestos y servicios, y recargas de celulares y tarjetas transporte. En sólo 6 meses de 2021, los consumos realizados con la aplicación superaron a todos los registrados en 2020.

This site is protected by wp-copyrightpro.com