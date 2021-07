San Miguel avanza con más de diez pavimentos nuevos en simultáneo

El intendente de José C. Paz.

Una de las principales es la pavimentación de Martín García, un importante trabajo que permitirá que los vecinos de Santa Brígida, La Estrella y Los Paraísos tengan acceso directo a la Ruta 23. Se trata de un proyecto que le presentó el municipio a la Provincia hace unos años, que finalmente hoy se está concretando y también beneficiará a los partidos de Moreno y José C. Paz, al conectar con la Ruta 24.