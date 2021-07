Santilli visitó Tigre y evitó la confrontación con Manes: “Conmigo no cuenten para eso”

La campaña ya está en marcha, y esta mañana, el precandidato a diputado nacional de una de las listas de Juntos, Diego Santilli, visitó Tigre y recorrió distintos puntos del distrito en compañía del postulante de su boleta, Segundo Cernadas. ¿Qué dijeron de la interna con Facundo Manes?

“Estuvimos recorriendo Tigre y nos reunimos con vecinos, que son representantes de diferentes sectores, comerciantes, industriales y trabajadores gastronómicos”, explicó el ex vicejefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa realizada en un bar del centro del distrito. El encuentro fue con más de un centenar de vecinos, de modo presencial y virtual, en una nueva modalidad de campaña que mezcla la presencialidad y la virtualidad.

El aspirante a diputado nacional sostuvo que los principales problemas que plantean los vecinos “son la actividad económica y el trabajo”, y mencionó que “el desafío es como generar trabajo”. “En todas las charlas también sale el tema de la seguridad; y aparece, puntualmente en Tigre, el tema de la falta de cloaca y el agua”, agregó. “También hay un reclamo vinculado a la educación, puntualmente a la presencialidad, factor central para la educación de nuestros hijos. Todos los vecinos nos dicen que perdimos un año y medio”, indicó.

Consultado luego sobre los polémicos cruces que se dieron con quien encabeza la otra lista nacional de Juntos, Facundo Manes, Santilli remarcó: “Nosotros estamos en una PASO, en la que tenemos que debatir ideas y propuestas. Las chicanas solo favorecen al kirchnerismo, le hacen el caldo gordo. Conmigo no cuenten para eso”. En septiembre “la gente va a decidir quién quiere que lidere el espacio de Juntos”, sentenció.

“Creo que esto no va a pasar a mayores. Para que todo pase a mayores tiene que haber dos que entren en juego, y nosotros no vamos a entrar”, respondió ‘el Colorado’ ante la consulta de SM Noticias sobre cómo pueden impactar los cruces después de la PASO.

“Las chicanas no tienen ningún sentido, mas teniendo en cuenta que después vamos a conformar una misma lista e integrar los mismos boques. Somos parte de lo mismo, completó, por su parte, Cernadas, aunque reconoció que en el marco de la campaña “se cruzan balas fuertes”. “De nuestro lado no vamos a contestar a los agravios”, dejó en claro.

Finalmente, el precandidato a concejal habló de la presentación judicial que busca impugnar su postulación por no cumplir con la ley que busca evitar las reelecciones indefinidas. “Lo vemos como una operación política, porque la ley es totalmente clara y establece que no puede haber una re reelección, y eso aplica a periodos consecutivos de 4 años”.

En ese sentido, el edil de Tigre informó que según la ley, para que un periodo se compute como completo se debe haber estado como mínimo 2 años en el cargo. “En mi primer período de concejal yo no llegué al año, porque me fui para asumir en ANSES. Entonces mi primer período con computa, porque no llegué a cumplir un año de gestión”, enfatizó, y reiteró que “esto es simplemente una operación política”.