Julio y Gisela Zamora acompañaron la inauguración del Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares, en Tigre Centro

En este sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso, expresó: “Todos estos objetos, que fueron resguardados durante muchísimo tiempo por la memoria del pueblo, hoy encuentran un espacio, más allá de que no será un museo sino un lugar para la reflexión y la memoria y, fundamentalmente, para recuperar aquello en lo que el padre “Pancho” trabajó tanto. La comunidad siempre lo tuvo en su historia y, a partir de la parroquia que también solicitó la recuperación de la capilla histórica en la cual él daba las misas, al no poder ser trasladada, terminamos gestando este espacio emplazado en la misma comunidad en que este hombre fue asesinado por la última dictadura militar”.

La concejala Gisela Zamora estuvo presente durante la celebración y afirmó: “Acompañé al intendente Julio Zamora, quien junto con la empresa Brickell y la comunidad, inauguraron este espacio de la memoria, un lugar para reflexionar, pensar y recordar a “Pancho” Soares. Estamos acá para homenajearlo y para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de conocer a este hombre y sus valores, pensando también en lo que viene, en cuáles son las premisas que tenemos que mantener y cuáles aquellas cosas que no tienen que volver a pasar nunca más”.