Galmarini y Zamora inauguraron una red de agua potable para más de 1600 vecinos del barrio El Arco, en Benavidez

La obra consistió en la colocación de más de 4100 metros de cañería y estuvo incluida en el plan de reactivación de obras impulsado por la gestión de Malena Galmarini. La instalación de la red secundaria de agua se dio en el marco del plan A+T, y fue realizada por la cooperativa de trabajo “Nietos de Tigre”.

Al finalizar la recorrida, Galmarini declaró: “Que sean mis vecinos de Tigre quienes se alegran y emocionan con la llegada del agua a sus casas me causa profunda emoción. Cuando el 14 de diciembre de 2019 Alberto Fernández y Gabriel Katopodis pensaron en mí para AySA y me dieron este desafío de llevar agua y cloacas, por supuesto que primero pensé en mis vecinas y vecinos”.