Los vecinos de Hurlingham tendrán nuevo intendente y es de La Cámpora

Con una dimisión, Zabaleta podría -de no mediar una judicialización-, buscar una revalidación de su cargo y recuperar el control de la Municipalidad en 2023, frustrando la intención de La Cámpora de legitimar su gobierno por la vía de las elecciones.

La decisión de Juan Zabaleta, de dar batalla hasta el final a La Cámpora, no parecía doblegarse ni siquiera con llamados insistentes del diputado nacional Máximo Kirchner. La sangre llegaba al río. Sin embargo, habría sido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien inclinó la balanza nuevamente para el lado del kirchnerismo.