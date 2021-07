Comenzó la distribución de las vacunas Moderna, para inmunizar a menores con condiciones priorizadas

Comenzaron hoy a distribuirse en todas las jurisdicciones del país 901 mil 40 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3 millones 500 mil que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos, para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones priorizadas, en el marco del plan estratégico de vacunación que el gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 347 mil 760 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires, 60 mil 480; a Catamarca, 8400; a Chaco, 23 mil 520; a Chubut, 12 mil 180; a Córdoba, 74 mil 760; a Corrientes, 21 mil 840; a Entre Ríos, 27 mil 300; a Formosa, 11 mil 760; a Jujuy, 15 mil 120; a La Pampa, 7140; a La Rioja, 8400; a Mendoza, 39 mil 480; a Misiones, 25 mil 200; a Neuquén, 13 mil 440; a Río Negro, 15 mil 120; a Salta, 28 mil 560; a San Juan, 15 mil 540; a San Luis, 10 mil 80; a Santa Cruz, 7140; a Santa Fe, 70 mil 280; a Santiago del Estero, 20 mil 160; a Tierra del Fuego, 3640, y a Tucumán, 33 mil 740.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes del tipo 1 o 2.

• Obesidad grados 2 y 3.

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica -incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes- y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave, requerimiento de oxígeno terapia, enfermedad grave de la vía aérea, y hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con Carnet Único de Discapacidad vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan Carnet Único de Discapacidad.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan Carnet Único de Discapacidad.

El criterio de distribución de la vacuna Moderna se realiza en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos recomendara la autorización correspondiente para su uso en personas de 12 a 17 años.

Hasta el momento llegaron 41 millones 833 mil 930 vacunas, de las cuales 14 millones corresponden a Sinopharm; 11 millones 868 mil 830 a Sputnik; 9 millones 941 mil 100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3 millones 500 mil a Moderna; 1 millón 944 mil a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS; y 580 mil a AstraZeneca-Covishield.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana, se distribuyeron 37 millones 123 mil 414 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 30 millones 655 mil 272. De ese total, hay 24 millones 302 mil 432 personas inoculadas con la primera dosis, y 6 millones 352 mil 840 cuentan con el esquema completo de vacunación.