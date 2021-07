Cada nuevo trabajador deberá permanecer un año mínimamente en la obra social de su actividad

Para cerrar, vale decir que el 2021 y de cara al 2022, se van a vivir situaciones difíciles en el sector de salud, no sólo por lo mencionado en lo relativo al decreto 438/2021, sino porque las empresas privadas reclaman al gobierno el aumento de precios según el avance de costos. En las próximas semanas habrá seguramente muchas definiciones.

Está el caso también de aquellos trabajadores que cambiaron de empleo pero por el momento no tomaron la decisión de a qué obra social o prepaga quieren derivar sus aportes pertinentes. Ante una situación como esa, deberán lamentablemente, expresan los especialistas, cumplir con lo que determina el decreto antes mencionado y permanecer en la obra social de la actividad.

Dicho así puede resultar complejo de entender para algunos, pero es sencillo indican los expertos. Antes, cuando alguien tenía un nuevo trabajo, podía elegir si sus aportes salariales quería derivarlos directamente a una obra social, o bien, otra opción era derivarlos a una prepaga. Ahora eso no podrá ser, sino que irán a la obra social, y si quiere mantener el plan privado de salud que podía tener por un trabajo anterior, va a tener que pagarlo 100%. Ahora bien, muchos trabajadores consultaron a expertos en la materia qué sucede cuando ya transcurre el año desde que inició su nuevo empleo. Eso también va a ser fácil: Podrá en ese caso continuar con la obra social de la actividad, cambiar a otra obra social, o derivar los aportes a una empresa prepaga de salud.