Tras la baja de los contagios, Escobar cambia de fase y habrá nuevas aperturas y actividades habilitadas

Así, comenzaron a regir las nuevas aperturas que contemplan el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, la ampliación del aforo al 70% en los espacios gastronómicos, deportivos y centros comerciales, y del 50% en eventos sociales, actividades deportivas -sin público- y eventos religiosos. Asimismo, las restricciones en la circulación nocturna y cierre de comercios no esenciales son desde las 0 horas a las 6 de la mañana. También se permiten actividades y reuniones sociales de hasta 10 personas en domicilios, y de 20 a 100 personas en actividades culturales y recreativas al aire libre.

