Escobar: Más de 1400 familias se inscribieron al Registro Único de Demanda Habitacional

Por otro lado, para aquellos que tengan dudas o no puedan realizar el trámite de manera online, se ofrece asesoramiento en la Dirección General de Políticas de Vivienda y Hábitat -segundo piso del Centro de Atención al Vecino, en avenida 25 de Mayo 459, Belén de Escobar- o en cualquiera de las Unidades de Gestión Comunitaria del partido de Escobar.

Para acceder al Registro Único de Demanda Habitacional es necesario residir en el partido de Escobar, no contar con vivienda propia o tener una que requiera mejoras. Las y los interesados en inscribirse lo pueden hacer mediante la plataforma municipal Escobar 360 , completando el formulario con los datos personales, los del grupo familiar conviviente y la situación habitacional actual. De esta manera, aquellos vecinos y vecinas que ya estén registrados podrán anotarse en los distintos programas municipales de acceso justo al hábitat o mejoras habitacionales.