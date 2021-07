Vicente López: Nuevo plan integral de obras para el Hospital Houssay

Vicente López viene trabajando en materia de salud desde el principio de la gestión para brindar a los vecinos un sistema de calidad, es por eso que en años anteriores se ejecutó la guardia de adultos y la Guarida Pediátrica, se puso en valor los servicios de Hematología, Traumatología y Oftalmología, además de todos los consultorios externos. Durante todos estos trabajos, no se afecta la atención a los pacientes.

