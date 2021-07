Ahora, Zabaleta le cedería la intendencia a La Campora

Luego de esto, el lunes se conoció que hubo un acuerdo y que finalmente el Frente de Todos presentará una lista de unidad, en donde la mayoría de sus integrantes responden a La Cámpora. De todas maneras, esto fue visto como un triunfo en el seno del zabaletismo, debido a que Martín Rodríguez, referente de la agrupación K y cuñado del “Cuervo” Larroque, no figuraba en ella.

