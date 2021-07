Realizan una presentación judicial para impugnar la candidatura de Cernadas

Además, completa: “Ello va en claro desmedro de las posibilidades de nuestra fuerza política en el distrito de Tigre, y en particular de mi candidatura, ya que posibilita y alienta la fuga de sufragios hacia otras ofertas electorales”.

“Lo que debía ser un mandato de 2015 a 2019, se convirtió en dos, extendiendo su cargo hasta la fecha”, afirma el referente del espacio de José Luis Espert en su presentación, y añade: “Basta con observar el accionar del precandidato para concluir que sus intenciones no son ni más ni menos que perpetuarse en el poder, aún violentando normas y principios que su propia fuerza política pregona”.

En la denuncia se explica que el ex titular del Legislativo tigrense ya resultó electo en 2015 como concejal, cuando acompañó desde el segundo lugar en la lista de ediles al candidato a jefe comunal de Cambiemos en esa oportunidad, Ernesto Casaretto. También, que un año más tarde, en 2016, ya con Mauricio Macri como presidente, decide renunciar a su banca para asumir como gerente de la filial Tigre de Anses, para luego presentarse de nuevo como candidato en 2017.

Según la presentación ante la justicia electoral que realizó el candidato a concejal de la alianza Avanza Libertad, Juan José Cervetto, Segundo Cernadas no cumple con la normativa que limita la reelección indefinida en territorio bonaerense. “No se encuentra en condiciones jurídicas ni éticas de participar en el proceso electoral en curso”, se sostiene en el escrito.

No fue un buen día para el referente de Juntos en Tigre, a su desplazamiento de la presidencia del Concejo Deliberante se le sumó una presentación judicial que tiene por objetivo impugnar su postulación a concejal en las elecciones de este año.