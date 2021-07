Gustavo Alarcón: “De este lado quedaron la política y la militancia, de enfrente, las trompadas y los sillazos”

“Tenemos que poder lograr saldar la diferencia de otras formas, la unidad no se logra ni a las piñas ni a los sillazos, sino en el consenso y en el debate, con valores bien puestos y sin ambiciones personales”, dijo.

En este sentido, no esquivó el tema, y se refirió a los incidentes que tuvieron lugar en el Consejo del Partido Justicialista el sábado pasado en pleno armado de listas. “Han repetido una vez más ésas prácticas que queremos que se destierren del peronismo de San Miguel”, expresó el precandidato y sentenció: “de este lado quedaron la política y la militancia, de enfrente, las trompadas y los sillazos”.

“El oficialismo local siempre ha intervenido, no juegan de un solo lado de la cancha, también hay habilidad para construir triunfos locales”, señaló el referente, quien cargó la responsabilidad en los dirigentes tradicionales del peronismo sanmiguelino.