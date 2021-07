Tras la unidad del Frente de Todos de Tigre, Cernadas se quedó sin la presidencia del Concejo

“Nunca me siento atado a un cargo y nunca pensé en hacer política para calentar una silla. Ahora me siento orgulloso de todo lo que hice y con mucha más fuerza para enfrentar la campaña electoral que viene”, disparó Cernadas.

“Estoy orgulloso de que me saquen por cumplir con mi trabajo y con los vecinos”, expresó además, y agregó: “Asumí el compromiso de la presidencia con minoría de concejales y en un escenario de inestabilidad institucional en el que hasta tuvimos que controlar escenas de violencia política donde militantes del Frente de Todos rompieron puertas y ventanas para dirimir la pelea por una banca de concejal”.

“Poner límite al kirchnerismo en el gobierno es nuestra misión y en Tigre no toleraron que impongamos medidas de transparencia y control reclamadas por los vecinos”, dijo, en un comunicado, el ahora ex presidente del Concejo Deliberante de Tigre.

Las consecuencias del acuerdo electoral entre el massismo y el zamorismo no se hicieron esperar, y aparecieron en el Concejo Deliberante de Tigre apenas unas horas después de firmada la alianza.