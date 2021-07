Diputados sobre la promoción del empleo y la producción

Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, enfatizó en la necesidad de ver “de qué manera desde lo legislativo podemos ayudar a generar trabajo”. “Si no generamos riqueza, no vamos a poder salir de la pobreza. En todas las herramientas que tengan que ver con simplificarle la tarea a los emprendedores, a las empresas y a las pymes para que puedan generar trabajo, tenemos que ponernos todos de acuerdo”, expresó.

