“En agosto, nuestra Provincia va estar protegida en todos sus distritos”, pronostica el gobernador Kicillof

“Se trata de un verdadero esfuerzo colectivo que todavía no haya circulación comunitaria de la cepa Delta”, expresó el Gobernador y agregó: “Es fundamental que podamos evitar su expansión, ya que hemos visto cómo han aumentado los contagios incluso en países con niveles avanzados de vacunación”.

Por su parte, Bianco explicó los criterios que rigen para la categorización de municipios en el sistema de fases y enfatizó que “ya no hay distritos en situación de alarma sanitaria, por lo cual solo quedan dos fases activas, Fase 3, con 65 municipios, y Fase 4, con 70 partidos”. Todos los municipios que se encontraban en Fase 2 avanzaron a Fase 3 tras considerar que en ninguno se ha producido un aumento significativo o repentino de los casos positivos y que no se observa riesgo en el funcionamiento adecuado del sistema sanitario y de derivaciones.