La Mesa Peronista de Tres de Febrero homenajeó a Evita

La aclaración del referente no es menor, luego de que la Mesa Peronista no presentase precandidatos en esta instancia electoral. Respecto al tema su conductor se explayó en un emotivo discurso: “Estamos acá, dignos y firmes, dispuestos a continuar juntos, militando orgánicamente y ratificando nuestra pertenencia al Frente de Todos”.

Por otra parte, Alonso manifestó: “La figura de Evita dejó de ser patrimonio de los argentinos para llenarnos de orgullo y ser reconocida en el mundo como una de las mujeres más trascendentes de la historia universal.” Y añadió: “Acá estamos compañera, para recoger tu nombre y llevarlo como bandera hasta a la victoria. Pero no a nuestra victoria individual, sino a la victoria del pueblo y de la patria.”

Entre velas y la marcha distintiva del partido, la referente Betty Nuñez sostuvo: “Hoy vinimos a esta plaza a recordar a nuestra capitana, Evita. Ella nos enseñó que a los peronistas nos define nuestra lucha y nuestros ideales. Sin ellos no seriamos nada.”