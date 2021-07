Policía mató a un delincuente que quiso secuestrarlo en Castelar

La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad” y por el momento la fiscal no tomó temperamento hacía el policía, ya que de acuerdo a las primeras actuaciones se trató de una legítima defensa.

En tanto los sospechosos, identificados como Andrés Santillán (49) y Maximiliano Gómez (28), fueron trasladados al Hospital de Haedo, donde el primero murió. Sobre el tercer delincuente que había arribado al lugar en la camioneta Duster, los voceros dijeron que no fue aún localizado.