El partido de San Isidro suma una nueva plaza que funciona como reservorio, en Beccar

“Ya tenemos 26 reservorios para evitar anegamientos. Aprovechamos donde hay plazas para bajar el nivel del piso y darles una doble función. Si bien este lugar no es inundable, mejoramos las condiciones de prevención a las grandes precipitaciones que puede que necesiten de estos lugares para desahogar y canalizar las aguas de lluvia”, señaló el intendente Gustavo Posse, tras recorrer el nuevo espacio y dialogar con los vecinos de la zona.

This site is protected by wp-copyrightpro.com