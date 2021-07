Se realizó una nueva jornada de vacunación contra el coronavirus en Victoria

Y Sergio, que también se vacunó contra el coronavirus, finalizó diciendo: “Trabajo acá en Victoria; por eso me vino bien y fue todo rapidísimo. Sorprende, pero es muy accesible”.

“Creo que es un gran alivio, porque el coronavirus no sabemos bien que es. Me tranquiliza haberme podido vacunar. Toda mi familia está vacunada, y estamos cumpliendo para estar todos protegidos”, dijo Tamara.

Norberto agregó: “Me vacuné con la antitetánica y la de la gripe. Y el 24 de abril recibí la primera dosis contra el coronavirus. Es una facilidad que me ahorró tener que ir al vacunatorio, pedir turno y todo eso”.

“Continuamos realizando estas jornadas tan importantes y apoyando este programa de vacunación contra el coronavirus que abarca toda la provincia de Buenos Aires. También agradecemos al gobernador Axel Kicillof y a nuestro Intendente Juan Andreotti por ser los gestores de todo esto, para que quienes no hayan podido recibir la primera dosis se la acercamos a los diferentes puntos del distrito para que puedan aplicársela”, concluyó.

En la estación de tren Victoria se completó una nueva posta itinerante de vacunación contra el COVID, junto con servicios gratuitos e inmediatos del programa “El Municipio en tu barrio”. La secretaria Eva Andreotti compartió el operativo y comentó: “Continuamos con estas jornadas tan importantes que abarcan toda la Provincia. Agradecemos al gobernador Axel Kicillof y al intendente Juan Andreotti porque podemos acercarnos a quienes no recibieron la primera dosis y aplicársela”.