Ricardo Choffi será nuevamente el candidato de Randazzo en Escobar

El actual secretario administrativo del Concejo Deliberante y ex candidato a intendente se perfila como cabeza de la única lista del frente “Vamos con Vos” a concursar en las próximas elecciones primarias en el distrito de Escobar. El sello tiene como principal figura al ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, quien se postula como primer candidato a diputado nacional.

