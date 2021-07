Municipio y Provincia desplegaron una jornada de vacunación en el Mercado Saropalca

El intendente Lucas Ghi, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó el Mercado Saropalca de Morón dónde se llevó adelante una jornada de vacunación contra el coronavirus destinada a las y los trabajadores del lugar. También pudieron acceder aquellas personas mayores de 30 años, personal de salud, de educación, de seguridad, jóvenes de 18 años con patologías preexistentes y mujeres embarazadas, sin turno que no hayan recibido la primera dosis.

This site is protected by wp-copyrightpro.com