Karina Menéndez encabeza la lista del Frente de Todos en Merlo

Por el lado del ex intendente, él encabezará la nómina, seguido por Ana Daud y Jorge Blanco Schmidt. En cuanto a la ex concejal, será precandidata e intentará volver al Concejo Deliberante junto a “una lista de vecinos y vecinas que conocemos nuestros barrios porque nacimos y vivimos ahí”.

No obstante, esta boleta podría no ser la única expresión local del Frente de Todos, ya que Raúl Othacehé y Florencia Lizaraso presentaron sus propias listas.

Ramón Canosa ocupa el segundo lugar. Hombre fuerte en la Secretaría de Delegaciones, conocido por su gestión y su trabajo encabezando las cuadrillas municipales. El tercer lugar pertenece a Cecilia Arguello, actual concejala y ex subsecretaria de Entidades Intermedias, donde bajo su gestión pudo normalizar y asistir a decenas de clubes y sociedades de fomento de Merlo.

La militante peronista y actual Secretaria de Desarrollo Social del Municipio fue la elegida para encabezar la lista de precandidatos a concejales del Frente de Todos local para las PASO de septiembre. Podría no ser la única lista, ya que Raúl Othacehé y Florencia Lizaraso presentaron nóminas.