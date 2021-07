Boyanovsky, Pereyra y Pace encabezan una de la listas del Frente de Todos de Vicente López

Si bien desde esta nomina hablan de amplia unidad, el acuerdo no pudo ser total en el distrito, cosa que si ocurrió, por ejemplo, en el partido de San Isidro. En Vicente López, el ex candidato a intendente, Lorenzo Beccaria, presentó su propia lista, la cual encabeza, y “está conformada por vecinas, vecinos, compañeros y compañeras que trabajan día a día para construir el Vicente López que soñamos”.

Al respecto, el precandidato a concejal expresó: “Quiero compartir con ustedes que he decidido asumir con orgullo el desafío de encabezar, como precandidato, la lista de concejales del Frente de Todos en Vicente López, integrada por compañeras y compañeros convencidos de que, como dijo Máximo, tenemos que volver a poner al ser humano como centro de la política”.

