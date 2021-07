Joaquín de la Torre y Christian Gribaudo, los precandidatos a senadores provinciales de Juntos por la Primera Sección

Facundo Manes y Diego Santilli definieron a sus representantes para la Primera Sección de cara a las PASO de Juntos. Por esta región se eligen 8 senadores provinciales.

La lista de precandidatos a senadores del espacio de Santilli será encabezada por el ex candidato a presidente de Boca Juniors, Christian Alejandro Gribaudo, quien fue diputado nacional y presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia. Responde políticamente al intendente de Vicente López, Jorge Macri.

En el segundo lugar estará Daniela Reich, esposa del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que buscará renovar su mandato. En tercer lugar aparece Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón y ex marido de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En la cuarta ubicación se ubica Aldana Ahumada, senadora provincial oriunda del partido de Merlo, que también va por la renovación de su banca. Y en quinto lugar figura Rodrigo Belón, dirigente del PRO en San Miguel.

Por otra parte, la lista de Facundo Manes en la Primera Sección estará encabezada por el ex alcalde de San Miguel y dirigente del Peronismo Republicano, Joaquín De la Torre. Lo acompañará como segunda precandidata la concejal paceña, Verónica Fierro.