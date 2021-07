Posse eligió como precandidatos a concejal Juan Viaggio y a su hija, Macarena

María del Rosario Orozco, Guido Alvarado y Florencia Pérez acompañarán al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Pero no será la única a nivel local. Competirá contra la expresión distrital del espacio de Manes, que llevará como precandidato a concejal al ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, Ramón Lanús.