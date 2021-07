Jorge Macri logró la unidad y Juntos tendrá una sola lista en Vicente López

Completan la lista vicentelopense de Juntos, Oscar Ponce, presidente del MID; Paola Spatola, ex diputada nacional, de la línea de Miguel Ángel Pichetto; Ezequiel Ferrari, del PRO; Analía Continente, del radicalismo; Ignacio Cabello, del PRO; Magdalena Van Langendonck, quien responde a Patricia Bullrich; Carlos Mas, del radicalismo; Julieta Paris, de Confianza Pública; el vecinalista Luciano Terzano; Natalia Lenchisky, de la juventud del PRO; y Gustavo Martínez, del PRO.

This site is protected by wp-copyrightpro.com