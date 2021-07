El intendente de José C. Paz.

“En esta elección he decidido acompañar a Susana Ulloa, una persona en la que creo y confío por su compromiso y trabajo junto a los vecinos. Es importante generar nuevos liderazgos y creo que Susana ha mostrado honestidad y capacidad como concejal para escuchar y generar soluciones para nuestros vecinos. Con Susana, JUNTOS, vamos a seguir trabajando para cambiar José C. Paz”, escribió en redes Ezequiel Pazos, quien respaldó la propuesta del PRO local.

Susana Ulloa encabeza la lista de “Juntos” en José C. Paz

