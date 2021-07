Voló por los aires el Frente de Todos en Hurlingham: Juan Zabaleta le disputa las PASO a La Cámpora

Fuentes consultadas por SM Noticias aseguran que ya no hay lugar para el consenso con las agrupaciones ultrakirchneristas, las que se presentarían en otra lista encabezada por el subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez.

El tenso acuerdo político que existía en Hurlingham entre el zabaletismo y La Cámpora parece llegar a su fin. Por estas horas habría una PASO que sacaría chispas. El intendente Juan Zabaleta será primer candidato a concejal en una lista junto a la mujer del ex intendente Luis Acuña. Del otro lado, desconcertados, los camporistas encabezados por Martín Rodríguez.