Santiago Laurent encabezará en el oficialismo de Pilar y se perfilan cuatro listas de Juntos

Por su parte, en el espacio Juntos, la única figura confirmada es la de la concejal Analía Leguizamón, quien será primera en una de las listas de Diego Santilli. A su vez, no se descarta que pueda haber más nombres, entre ellos, el que suena más fuerte es el de Sebastián Neuspiller.

El oficialismo local llevará al actual secretario de Gobierno, Santiago Laurent, como primer candidato. El ex concejal es una de las caras visibles de la gestión de Federico Achával.