Hernán Lorenzo, Juan Debandi y Hernán Jofré, los nombres en las listas para las elecciones de Tres de Febrero

Al menos hasta esta hora, el Frente de Todos presentaba una lista de unidad. La presencia de Hugo Curto en la Junta Electoral partidaria complicó las apetencias de otros dirigentes locales. La boleta del oficialismo nacional la vuelve a encabezar Juan Debandi, ex candidato a intendente, y actual funcionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Segunda en la nómina, la ex concejal Jimena Bondaruk, alineada a Malena Galmarini de Massa.

La lista de Diego Valenzuela, como en 2017, la vuelva a encabezar el concejal Hernán Lorenzo, hombre de confianza del intendente. Todavía no estaría definido el resto de la nómina de precandidatos.