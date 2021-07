San Miguel: Cristián Méndez encabezará la lista oficial y hubo incidentes en el armado del FdT

El intendente de José C. Paz.

A su vez, habrá otros sectores que llevarán precandidatos. Por un lado, Gustavo Alarcón, de Corriente Peronista Leadtad, encabezará una lista que apoyará el ex concejal Sebastián Cáceres.

Contrario a lo que se viene especulando, el Frente de Todos de San Miguel contará con al menos tres listas. Por un lado, el ex concejal Juan José Castro acordó con el ex candidato a intendente Francisco “Franco” La Porta y, tras golpes y sillazos dentro del consejo del Partido Justicialista local, irán juntos en el armado. Por su parte, otros sectores del FdT también irán en busca de las candidaturas de noviembre.

En primer lugar, Nieto, del Pro, será quien encabece una lista que también llevará a representantes de otras fuerzas de Cambiemos. La segunda será Romina Franco, de la agrupación Banquemos, que tiene como principal dirigente al ex ministro de Seguridad de MAría Eugenia Vidal, Cristian Ritondo; y en tercer puesto Belén Arrúa. El cuarto lugar irá a Alejandro Cosco.