Juntos confirmó a los precandidatos que acompañarán a Santilli

El séptimo precandidato es Hernán Lombardi; seguido de la actual diputada provincial Gabriela Besana y del ex ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro. Victoria Borrego, de la Coalición Cívica, ocupa el décimo lugar.

El armado de la lista, que se conoció hoy, no dista mucho de lo que se especulaba en la previa. La nomina competirá en la PASO contra el radicalismo, representado por Facundo Manes.