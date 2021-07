El Municipio de Tigre construyó la nueva cancha de fútbol del Club Padre Mugica de El Talar

Durante su visita, Zamora recorrió el club junto a miembros de la comisión directiva y conversó sobre posibles proyectos para continuar mejorando la infraestructura deportiva de la entidad. “Estamos felices de haber podido cumplir el sueño de todo un barrio gracias a la gran colaboración que nos hizo el Municipio. Hace muchos años en este lugar no había nada, pero con el esfuerzo de los vecinos y vecinas pudimos ponerlo de pie para que los chicos y chicas puedan disfrutar”, expresó Pedro, miembro de la comisión directiva.

Y concluyó: “Nos genera mucha satisfacción tener en Tigre instituciones que brindan contención, integración y solidaridad para que los chicos y chicas estén haciendo deportes y no en las calles. Seguiremos trabajando junto a los clubes de barrio para fortalecer el bienestar de la comunidad”.