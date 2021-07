La Coalición Cívica de San Miguel habló de la necesidad de protagonismo de cara al cierre de listas

Finalmente, dentro del partido que conduce Elisa Carrió a nivel nacional, no escaparon a las expectativas que genera el cierre de listas. “Estamos entusiasmados, se va a dar un reordenamiento dentro de Juntos”, manifestó Rosas y concluyó: “La posición de la Coalición Cívica es cercana al Pro, estamos hablando y queremos llegar a un acuerdo. Creemos que en la medida que se reconozca el trabajo de Lilita y de nuestro espacio, vamos a llegar a buen puerto”.

Por otra parte, el presidente de la CC indicó que dentro del país “hubo restricciones muy duras y mal adaptadas, por eso la gente no respondió más y esto le quitó credibilidad al gobierno”. “Luego sí se alertó con el aumento de los casos producto de la falta de vacunas”, expresó.

En este sentido, Rosas explicó que “hubo un gran esfuerzo de parte de los docentes, las familias y los chicos, pero que el resultado no fue el necesario”. “Por este motivo estuvimos reclamando la presencialidad, porque creemos que es algo básico el hecho de que los chicos estén en el aula”, añadió.

Asimismo, puntualizó en el otro gran problema que trajo la virtualidad, que fue la desigualdad. “Muchos chicos quedaron excluídos por no contar con las herramientas”, enfatizó.

La referente, quien también es docente, puntualizó sobre la problemática que trajo la falta de presencialidad en las escuelas. “Si bien la educación se mantuvo de forma virtual, no es lo mismo estar en el aula día a día”, explicó.