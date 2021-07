Julio Zamora acompañó al Club de Leones de General Pacheco en su homenaje a las víctimas del coronavirus

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Estamos acompañando esta iniciativa que ha tenido el Club Leones para recordar a las víctimas del coronavirus. Entre ellos el ex concejal Jorge Watson y el vecino Jorge Barreto, personas que aportaron mucho para el desarrollo de la ciudad. También recordamos a hombres y mujeres que han perdido la vida luchando en la primera línea de batalla contra el virus y que, sin dudas, estuvieron a la altura de las circunstancias”.

