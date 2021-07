Intuban a Mario Ishii y atraviesa horas críticas para su salud

El ex jefe de Gabinete de.

El intendente de José C. Paz.

El intendente de José C. Paz.

Como señalaron en un comunicado desde la Municipalidad de José C. Paz, Ishii atraviesa su segundo día de internación, pero los tres días previos los atravesó en su casa, donde el virus avanzó vertiginosamente.

José C. Paz