Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán encabezarán la lista del Frente de Todos en la Provincia

El resto de los lugares aún no está definido, pero allí podría ir un intendente bonaerense en representación de sus pares del conurbano, algo que adelantó en una entrevista el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

El tercer lugar de la boleta quedará para una dirigente del espacio que conduce Sergio Massa. En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados indican que la elegida será Marcela Passo, ex intendenta de General Lavalle y hoy funcionaria del Ministerio de Transporte.

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales llega allí por pedido del presidente. Y el segundo puesto es un ministro de Axel Kicillof y ex funcionario de Cristina.