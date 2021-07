El gobierno municipal y la provincia de Buenos Aires entregaron escrituras a 165 familias de Tigre

Hacia el final del acto, Mónica, vecina de Don Torcuato, recibió su título y comentó: “Estoy feliz, la verdad que no lo puedo creer, lo esperamos mucho, nos sentimos iluminados. El acompañamiento del Municipio siempre fue excelente y nunca nos dejaron de lado”.

En tal línea, el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo, destacó: “Tener la escritura es importantísimo, por un lado para no tener que alquilar y por otro para no vivir con el miedo permanente de que alguien te puede sacar del lugar en el que vos te desarrollaste, en el que trabajaste pacíficamente y con mucho esfuerzo, donde se criaron tus hijos e hijas. Estas familias se van de acá seguras de que el lugar en donde viven les pertenece y lo va a heredar su descendencia”.

“Todo esto lo pudimos hacer no obstante la pandemia, que nos impidió muchas veces tener los ritmos que teníamos en condiciones normales, pero que de todas formas nos permitió seguir trabajando con una política pública que tiene que ver con el hábitat, con que cada vecino tenga su techo propio, como una de las prioridades que tiene el Municipio de Tigre”, concluyó.