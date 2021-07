Mario Ishii muy delicado: Funcionarios municipales piden que “oren por él”

El ex jefe de Gabinete de.

El intendente de José C. Paz.

Sin embargo, el responsable del área de Salud municipal habló de una “evolución explosiva” del cuadro de salud a causa del coronavirus, y completó: “La salud de nuestro intendente es seria y está con riesgo de vida, por la patología que presenta en estos momentos, los antecedentes que él tiene, y la letalidad que tiene este virus. Hay que esperar por lo menos 72 horas para hacer un balance evolutivo. En principio va a estar internado 4 o 5 días. Pero pueden ser 10 o 15. Eso no lo puedo pronosticar. Oren por él y su pronta recuperación”.

El intendente de José C. Paz se encuentra internado en estado reservado a causa del coronavirus. El hombre de 62 años había mantenido reuniones en las últimas horas con la ministra de Seguridad Sabina Frederic, y con el presidente Alberto Fernández. El secretario de Salud municipal pidió que “oren por él y su pronta recuperación”.

José C. Paz