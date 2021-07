Julio Zamora: “Tenemos el respaldo del presidente para la construcción del Hospital de Agudos de Tigre”

José, vecino de El Talar, se mostró agradecido con el Municipio de Tigre por la obra y manifestó: “Esto es algo muy hermoso. Tengo mi nieta de 3 años que puede venir y disfrutar de este nuevo lugar. Me pone muy feliz”. Por su parte, Virginia, expresó: “Esta buenísimo que los chicos tengan este espacio. Me parece una iniciativa espectacular también para que la gente grande pueda realizar ejercicios físicos al aire libre”.

“Es un día muy importante para toda la comunidad porque renovamos un nuevo espacio para el disfrute de chicos, chicas y toda la familia en general. Como miembro del cuerpo legislativo del Honorable Concejo Deliberante no puedo dejar de emocionarme después de todo lo que hemos pasado por la pandemia y poder volver a encontrarnos es sumamente gratificante. Para los que tenemos una responsabilidad en la función pública este es un regalo maravilloso”, expresó la concejala Gisela Zamora.