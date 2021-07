Guillermo Moreno estuvo en San Martín junto al candidato local Fabián Garay

El ex funcionario viene siendo muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, al que consideró “un fracaso”, al igual que la administración de Cambiemos, concluida en 2019. “El Frente de Todos y Cambiemos son lo mismo, con similares políticas económicas”, agregó el político.

