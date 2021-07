En Florencio Varela, el presidente anunció la segunda etapa del programa de becas universitarias y visitó un vacunatorio

El rector Villanueva aseguró que “una beca es una apuesta por el futuro porque las carreras universitarias no son cortas”. Entre el momento del jardín de infantes y el egreso de un estudiante son 20 años. En la Universidad son 4, 5 o 6. Son apuestas a mediano plazo para un futuro mejor para Argentina. Además de la ayuda económica que significa, es también una decisión de vida hacia dónde queremos ir”, completó.

“Nuestro deber es mejorar cada día la educación, la riqueza de las naciones no está en la riqueza que tenemos bajo la tierra, el futuro está en la inteligencia”, afirmó luego de entregar de manera simbólica 10 becas adjudicadas.