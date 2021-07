Sin confirmar a quien respaldará en la interna de Juntos, Posse anunció que no será candidato a diputado

El intendente de José C. Paz.

“También planteamos que no se podía someter a la ciudadanía a la humillación de llevarla a una encuesta obligatoria sino a ser efectivamente electora de los dirigentes que considere más representativos de sus sueños y aspiraciones. Tal objetivo también se cumplió, ya que se han formalizado dos listas con dirigentes que seguramente encarnarán la voluntad de buena parte de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe comunal sanisidrense.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, comunicó en sus rede sociales que finalmente no será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos. No obstante, confirmó si en la PASO del espacio le dará su apoyo al radical Facundo Manes o a Diego Santilli.

